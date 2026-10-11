Dia è un fulmine: doppietta in due minuti con il Rennes

Per qualcuno Boulaye Dia poteva essere ancora utile alla Lazio, per altri è stato un bene salutarlo: oggi l’attaccante del Rennes ha segnato una doppietta in appena due minuti.

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Dia fa doppietta e il Rennes vola

Alla Lazio aveva problemi a trovare la via del goal, oggi con il Rennes ne ha fatti due nei minuti di recupero: che prestazione per Dia che al 92° e al 94° ha siglato i due goal che hanno definitivamente steso l’Auxerre. 4-1 per il club francese e terzo posto agganciato in Ligue 1, l’ex Lazio è entrato al minuto 76 e non ha lasciato scampo agli avversari, sono le sue prime due rete in questa nuova avventura.

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