Dia, tra la possibile cessione e il tentativo di rilancio con Gattuso: la situazione

Boulaye Dia potrebbe essere uno dei principali indiziati a salutare la Lazio in questa sessione di calciomercato, tuttavia al momento pare che Gattuso voglia dargli una chance e in questi giorni di allenamento a Formello l’attaccante sta venendo provato in più posizioni.

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Il futuro di Dia potrebbe non essere scontato

Dalla passata stagione si rincorrono voci sulla possibile cessione di Boulaye Dia, reduce da una pessima annata con la Lazio con soli 2 gol messi a segno tra campionato e Coppa Italia. Un bottino molto magro se paragonato soprattutto a quanto mostrato alla Salernitana ma anche alle 12 reti con Baroni alla guida.

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport tuttavia al momento col mercato che procede a rilento per i problemi noti, Gattuso si sta affidando anche al senegalese in questi giorni di ritiro a Formello. L’attaccante sta venendo provato sia da centravanti che da seconda punta. In caso di permanenza il ruolo di seconda punta potrebbe essere quello più indicato per lui garantendogli la possibilità di dialogare meglio con i compagni migliorandone anche le capacità di inserimento. Ricordiamo che in Francia è monitorato dal Reims, suo ex club che però ad oggi non ha mosso passi concreti per acquistarlo.

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