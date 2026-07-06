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Boulaye Dia visita i suoi ex compagni dello Stade de Reims

Published

32 minuti ago

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L'Olimpico

L’attaccante della Lazio, Boulaye Dia, ha approfittato del periodo di vacanze che si sta godendo per tornare a Reims, in Francia, per visitare i suoi ex compagni. La punta giocò nello Stade de Reims tra il 2018 e il 2021, prima di spostarsi a Villarreal.

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Dia visita i suoi ex compagni a Reims, in Francia

Il centravanti biancoceleste, in cerca della migliore condizione, è volato in Francia per le sue ferie estive e, con l’occasione, ha visitato il centro sportivo dello Stade de Reims, in un appuntamento nostalgico. In quella squadra, l’avanti ha militato fino al 2021, prima di trasferirsi in Spagna. Insieme a lui c’era anche Ewen Jaouen, altro ex della squadra.

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