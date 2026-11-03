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Dia ancora a segno in Francia: terza rete consecutiva
L’ex attaccante della Lazio, Boulaye Dia, è andato ancora segno con il suo Rennes in Ligue 1. Si tratta della terza rete consecutiva, il bottino del senegalese continua ad aumentare.
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I gol di Boulaye Dia in Francia e non solo
Dopo aver trovato il gol su rigore in Europa League contro la Juventus, l’attaccante senegalese ha continuato a segnare in Francia, trovando prima la gioia in casa contro lo Strasburgo, e poi in questo weekend su rigore contro il Nizza. Un filotto di marcature consecutive che evidenzia l’ottimo momento di forma dell’ex Lazio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
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|10
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|9
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|5
|9
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|Parma
|5
|9
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|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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