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Dia ancora a segno in Francia: terza rete consecutiva

Published

3 ore ago

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Dia Rennes Ligue 1 Lazio

L’ex attaccante della Lazio, Boulaye Dia, è andato ancora segno con il suo Rennes in Ligue 1. Si tratta della terza rete consecutiva, il bottino del senegalese continua ad aumentare.

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I gol di Boulaye Dia in Francia e non solo

Dopo aver trovato il gol su rigore in Europa League contro la Juventus, l’attaccante senegalese ha continuato a segnare in Francia, trovando prima la gioia in casa contro lo Strasburgo, e poi in questo weekend su rigore contro il Nizza. Un filotto di marcature consecutive che evidenzia l’ottimo momento di forma dell’ex Lazio.

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