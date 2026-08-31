In casa Lazio è tempo di scelte in sede di calciomercato e tra i destini da decidere c’è anche quello di Dia; il senegalese, come riportato da Alfredo Pedullà, sarebbe a un passo dal Rennes in Francia.

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La Lazio vuole cedere Dia: Rennes a un passo, ecco gli ultimi dettagli di calciomercato

AGGIORNAMENTO 31 AGOSTO – “Boulaye Dia è a un passo dal raggiungere il StadeRennais dal Lazio per 9 milioni di euro. Pronto un contratto fino al 2029 + opzione per il 2030”.

AGGIORNAMENTO 30 AGOSTO ORE 18:30 – Per Sky Sport l’ex Salernitana Dia rimane uno dei primi obiettivi del Rennes, club e calciatore avrebbero infatti trovato un accordo di massima. Cosa che al momento pare mancare tra la società transalpina e la Lazio.

AGGIORNAMENTO 30 AGOSTO – Nella sua edizione odierna Il Messaggero torna a parlare dei movimenti di mercato della Lazio, soffermandosi in particolare sull’attacco. L’attaccante destinato a lasciare la squadra di Gattuso è Ratkov, per il quale sembrerebbe in dirittura la cessione al Levante in prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto tramutabile in obbligo. Mai nessun interesse concreto invece per Dia a differenza di quanto raccontato da Lotito prima dell’inizio del mercato. L’ex Salernitana viaggia verso la permanenza e completerà il reparto assieme a Pinamonti. Non sarebbero infatti in programma nuovi acquisti nel ruolo di punta.

AGGIORNAMENTO 28 AGOSTO – Come riferito da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, tra la Lazio e il Rennes l’operazione al momento è ferma. Non c’è ancora l’accordo tra club per quanto riguarda la formula.

AGGIORNAMENTO 21 AGOSTO – Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il Rennes sarebbe sulle tracce di Boulaye Dia. Si apre così la possibilità di una nuova esperienza all’estero per il senegalese, che con il suo addio lascerebbe lo spazio per l’arrivo di un nuovo attaccante.

Esclusiva: il Rennes è su Boulaye Dia, della Lazio. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 20, 2026

AGGIORNAMENTO 29 LUGLIO – Contrordine: Boulaye Dia può restare. Questo il segnale arrivato da Gennaro Gattuso dopo le prime settimane di ritiro in cui ha potuto testare il senegalese nel ruolo di trequartista, riporta il Corriere dello Sport. Eventuali offerte, al momento comunque non pervenute, potrebbero allora essere respinte.

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO – Come evidenziato da Il Messaggero, Boulaye Dia resta in uscita dalla Lazio che si augura che possano arrivare delle offerte, specialmente dalla Ligue 1. Intanto per il quotidiano sarebbe già stato deciso il prezzo del cartellino: la Lazio ascolterà solo offerte che partano da una base di 15 milioni di euro dopo averlo riscattato per 11.3 dalla Salernitana.

AGGIORNAMENTO 17 LUGLIO – Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica nella sua edizione odierna, Boulaye Dia può lasciare la Lazio in questa sessione estiva di calciomercato. In Francia piace molto, in particolare al Reims, club che milita in Ligue 2, la seconda divisione del campionato francese. Per lui si tratterebbe di un ritorno, visto che in quella squadra ci ha già militato tra il 2018 e il 2021.

AGGIORNAMENTO 19 GIUGNO – La Lazio vuole cedere Dia, ma prima dovrà riscattarlo dalla Salernitana per 11,3 milioni di euro. Una volta concluso questo passaggio, da luglio, ecco che il club biancoceleste potrà pensare alla cessione dell’attaccante senegalese. Estimatori ne ha in Francia, in Ligue 1, soprattutto per le sue precedenti esperienze allo Stade Reims. D’oltralpe, come riportato dal CdS, il centravanti africano ha lasciato un buon ricordo e si parla di club pronti a valutarlo circa 15 milioni di euro. A spingere verso l’addio è soprattutto la delusione degli ultimi due anni, con stagioni gravemente insufficienti sul piano del rendimento e dei gol. Con Sarri ha segnato la miseria di appena 2 gol in 30 presenze, decisamente troppo poco. Le difficoltà si sono poi anche riflesse sul piano internazionale, visto che il calciatore non è stato convocato dalla sua Nazionale per il Mondiale.

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Pur restando vago, il Corriere dello Sport rilancia sul possibile interesse dalla Francia per l’ex Salernitana, che la Lazio deve riscattare per via dell’obbligo. Il quotidiano non fa il nome di alcuna squadra, ma parla di una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Sul mercato in uscita degli attaccanti, il senegalese ha oggi più mercato di Noslin, altro nome di cui a Formello ci si disfarrebbe volentieri, per fare cassa.

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da la Repubblica, alla Lazio sarebbe giunta la notizia dell’esistenza di una squadra francese che acquisterebbe Boulaye Dia per 16 milioni di euro. Dalle parti di Formello, però, aspettano ancora affondi concreti per l’attaccante senegalese,

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Il Corriere dello Sport rilancia la volontà della Lazio di liberarsi di Dia. A fine giungo di quest’anno, infatti, scatterà l’obbligo di riscatto, pari a circa 11 milioni, un peso non indifferenti per le casse biancocelesti. A maggior ragione in caso di mercato a saldo zero, l’uscita del senegalese, impiegato scarsamente e con scarsi risultati, darebbe ossigeno ai conti della Lazio.

Secondo quanto riportato dalla redazione de La Repubblica, l’obiettivo è quello di cedere Boulaye Dia nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ricordiamo che quest’estate scatterà l’obbiligo di riscatto del centravanti. La Lazio, infatti, dovrà versare nelle casse della Salernitana: 11,3 milioni di euro.

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