DIABOLIK – Ieri mattina alle 6, presso la parrocchia del cimitero Flaminio a Prima Porta, si sarebbero dovuti svolgere i funerali per Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i funerali sono stati disertati e rinviati a data ancora da destinarsi. A disertarli è stata la famiglia, che ha chiesto a parenti e tifosi di non presentarsi, la moglie vorrebbe per lui un funerale pubblico e non privato, ma secondo la Questura di Roma, un funerale pubblico porterebbe problemi di sicurezza. La salma si trova e resterà presso l’istituto di Tor Vergata fino al giorno del funerale che vorrebbe organizzare la famiglia per il Diablo.

GLI SCENARI – Nei prossimi giorni è attesa una possibile svolta. Intanto potrebbe essere organizzata una messa in suffragio dell’ex leader della Curva Nord, ma senza il suo corpo. La location potrebbe essere una chiesa vicina a via Amulio.