LAZIO DIABOLIK FUNERALI – Nessun accordo trovato tra la famiglia di Diabolik e la Questura di Roma. A riportarlo è Il Tempo, secondo cui alla famiglia è stato dato un provvedimento di divieto di funerali pubblici, per evitare che in questi giorni si possano organizzare cerimonie non autorizzate. Intanto, il corpo di Fabrizio Piscitelli – assassinato circa una settimana fa al Parco degli Acquedotti – si trova ancora presso l’istituto di medicina legale di Tor Vergata, dove resta a disposizione della famiglia.