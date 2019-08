DIABOLIK FUNERALI PRIVATI – Come previsto, il Tar ha deciso di respingere il ricorso della famiglia di Diabolik riguardo i funerali. La richiesta della moglie e della sorella dell’ex capo ultras della Lazio ucciso la scorsa settimana, era quella di svolgere i funerali in forma pubblica. E invece il Tribunale ha confermato quanto già sancito dalla Questura di Roma: i funerali di Fabrizio Piscitelli si terranno con cerimonia privata, presso il cimitero di Prima Porta a Roma alle sei del mattino. Con ogni probabilità, la famiglia non sarà presente, come forma di protesta.