Esordio da urlo di Dieng: gol e vittoria nel derby di Belgrado

Esordio assolutamente da ricordare per Bamba Dieng con la maglia della Stella Rossa, con cui ha firmato dopo non aver passato le visite mediche con la Lazio: titolare nel derby contro il Partizan, segna il gol del pareggio, dando il là alla vittoriosa rimonta.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Milan: minoranza biancoceleste all’Olimpico

Dieng a segno all’esordio con la Stella Rossa nel derby contro il Partizan

Quando era atterrato a Roma aveva fatto storcere il naso ai tifosi biancocelesti. Volato a Belgrado, è subito diventato l’idolo dei sostenitori della Stella Rossa. La travagliata estate di Bamba Dieng, destinato tra i mugugni alla Lazio prima di non superare le consuete visite mediche, si è conclusa nel migliore dei modi, con la firma nel successo della sua squadra nel sentitissimo derby contro il Partizan Belgrado. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il senegalese ha trovato la via della rete al suo esordio nella stracittadina, dando così il via alla rimonta dei suoi dopo l’iniziale vantaggio dei rivali.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP