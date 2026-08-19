Bamba Dieng alla Lazio, la scommessa biancoceleste: pochi gol, dubbi fisici e una stagione da confermare

Bamba Dieng è pronto a giocarsi la sua chance con la Lazio, l’attaccante senegalese, classe 2000, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per completare l’iter che lo porterà a vestire la maglia biancoceleste, ma prima di considerare conclusa l’operazione, sarà necessario attendere le visite mediche: un passaggio particolarmente importante considerando i diversi problemi fisici che hanno condizionato la carriera del giocatore.

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La carriera di Bamba Dieng, non proprio un bomber

Bamba Dieng si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio dopo la sua miglior stagione in carriera. Con il Lorient il senegalese ha segnato 15 gol in 26 partite, numeri mai raggiunti prima dal suo esordio tra i professionisti. Basti pensare che, dal suo debutto tra i professionisti nel 2020, non era mai riuscito a chiudere un campionato in doppia cifra. La stagione 2021/2022 era stata quella del precedente record realizzativo, con 8 reti in 36 presenze, ma anche in quel caso Dieng era rimasto lontano dai numeri raggiunti recentemente. Negli anni successivi, infatti, il percorso è stato caratterizzato da una certa discontinuità. Nel 2022/2023 sono arrivati 5 gol in 28 presenze, mentre nel 2023/2024 le apparizioni sono state appena 17, con 4 reti. Nel 2024/2025 il bottino è salito a 6 gol in 22 partite.

Il classe 2000, però, porta con sé anche qualche interrogativo legato agli infortuni, che negli anni ne hanno limitato la continuità. Dopo il recupero dall’ultimo problema fisico, Dieng ha trovato grande regolarità sotto porta, conquistandosi anche la convocazione al Mondiale con il Senegal. Ora la Lazio si affida alla sua esplosione, con l’obiettivo di trasformare quella che finora è stata una stagione buona in una conferma anche in Serie A.

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