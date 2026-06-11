In casa Lazio, dunque, bisogna registrare un altro nome in sede di calciomercato per un possibile rinforzo in attacco ed è quello di un giocatore che gioca in Francia: Dieng del Lorient. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla possibile trattativa per il francese.

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Calciomercato: piace Dieng del Lorient, tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – La candidatura di Dieng resta forte a Formello, ma probabilmente il calciatore deciderà tutto dopo il Mondiale. La trattativa è destinata eventualmente a partire soltanto dopo l’eliminazione del Senegal dal torneo americano.

AGGIORNAMENTO 7 GIUGNO – Secondo quanto affermato oggi da Il Messaggero ci sarebbe una squadra in pole per l’attaccante Dieng, accostato anche alla Lazio e in scadenza di contratto col Lorient. Il Betis Siviglia avrebbe messo la freccia e sarebbe pronto all’affondo.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – E’ lui il profilo individuato da Fabiani per il ruolo di attaccante, ma non solo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bamba Dieng ricoprirebbe anche il ruolo di vice Zaccagni all’occorrenza, duttilità che lo rendono l’obiettivo principale. Nei prossimi giorni si capirà la fattibilità dell’operazione.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Bamba Dieng del Lorient, attaccante francese classe 2000, ha il contratto in scadenza con il Lorient ed è costantemente monitorato da Fabiani e la dirigenza biancoceleste. Come profilo di centravanti piacerebbe anche a Gattuso, ma è ancora da scoprire se il prossimo mercato della Lazio sarà a saldo zero o meno.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Come riporta Il Corriere dello Sport, il senegalese Dieng sta valutando soprattutto le offerte dalla Spagna. Anche a Formello piace, ma se ne potrà parlare solo dopo aver ceduto uno tra Dia e Noslin. Solo in caso di uno o entrambi gli addii potrà allora arrivare un nuovo attaccante.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Anche La Gazzetta dello Sport riporta l’interesse della Lazio per Bamba Dieng nella sua edizione odierna. Qualora infatti le valutazioni di Gattuso su Dia e Noslin non dovessero essere positive e almeno uno dei due dovesse partire, la Lazio starebbe già monitorando l’attaccante senegalese di proprietà del Lorient come nuovo innesto davanti. Dieng ha messo a referto 14 gol in 23 presenze nell’ultima edizione del campionato francese ed è in scadenza al 30 giugno.

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO – La Lazio quest’estate dovrà porre rimedio al problema del gol e nella lista per l’attacco ci sarebbe anche Bamba Dieng. Sull’attaccante del Lorient secondo quanto affermato da Il Messaggero ci sarebbero anche Betis Siviglia e Friburgo.

Come riportato da Matteo Moretto, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Bamba Dieng del Lorient. Anche perché ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il classe 2000 ha collezionato in stagione 25 presenze tra la Ligue 1 la Coppa di Francia, per un totale di 1.3746 minuti giocati, dove ha segnato 15 gol e fornito un assist vincente. Da segnalare, però, che su Dieng bisogna registrare l’interessamento di altre due squadre di Serie A: Bologna e Torino.

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