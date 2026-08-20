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“Dieng decollerà nelle prossime ore per Belgrado”: confermata l’indiscrezione

Published

1 ora ago

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Dieng Stella Rossa Belgrado

Bamba Dieng, com’è noto, non ha superato le visite mediche con la Lazio e per questo la trattativa è saltata; nelle ultime ore, però, ha trovato conferma un’ulteriore indiscrezione, che vuole l’ex Lorient prossimo a decollare in direzione Belgrado.

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Bamba Dieng direzione Belgrado: l’indiscrezione di mercato

Come riportato su X dal giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, Bamba Dieng nelle prossime ore decollerà per Belgrado. Ecco il tweet: “Bamba Dieng decollerà nelle prossime ore per Belgrado. L’attaccante dovrebbe assistere stasera alla partita tra l’Étoile Rouge de Belgrade e il Viktoria Plzeň, nei playoff di Europa League. Visita medica prevista per domani. A meno di un ennesimo colpo di scena”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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