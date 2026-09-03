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Difesa smontata, Gattuso resta con tre difensori: è allarme Lazio
Con la partenza di Romagnoli direzione Qatar e l’esclusione dalla lista di Patric e Pellegrini, Gattuso è rimasto con soli tre difensori: reparto difensivo smontato, ora è allarme in casa Lazio.
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Allarme difesa in casa Lazio: Gattuso è rimasto con soli tre difensori
Via Romagnoli, esclusi anche Patric e Pellegrini, oltre alla rescissione di Gigot. La Lazio è rimasta con soli tre difensori. C’erano 17 posti over occupabili nelle liste, nessuno sarebbe rimasto fuori. L’elenco con la lista dei nomi è stato inviato alla Lega lasciando liberi due slot, ed è stata solo e soltanto una scelta societaria. L’apice dell’assurdità, come ricorda il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, è stato il non aver rimpiazzato la partenza stranota dell’ex Milan.
Mister Gattuso è rimasto con Sutalo, vittima di problemi fisici, Provstgaard e Doekhi. L’ultimo, svincolato, non riusciva a trovare squadra, e il danese, per quanto promosso titolare, è un novizio nell’assumersi tali responsabilità. Ora il tecnico biancoceleste si troverà costretto a spostare Marusic centrale, anche lui tra le altre cose alle prese con un infortunio, o a pescare tra i giovani con il baby Bordon.
I primi posti rimasti liberi sono occupabili proprio dagli stessi Patric e Pellegrini, sempre che la società ritorni sui suoi passi. Oppure da giocatori over svincolati. C’è libero Diogo Leite, su cui è in pressing anche il Torino, ma per ora tutto tace.
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