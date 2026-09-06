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Lazio, cambia tutto in difesa: da Romagnoli-Gila a Leite-Doekhi

Published

1 ora ago

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doekhi

In poche settimane è cambiato il volto della difesa della Lazio: da Romagnoli e Gila alla coppia dell’Union Berlino, Doekhi e Leite. I nuovi centrali della Lazio sono chiamati a dare il massimo per sostituire i loro predecessori.

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Da Romagnoli-Gila a Leite-Doekhi: la nuova difesa della Lazio

Prima prima Mario Gila poi Alessio Romagnoli: due partenze pesanti, soprattutto in un momento così delicato della storia della Lazio. Al loro posto prende forma un nuovo asse, quello composto da Diogo Leite e Danilho Doekhi. Una soluzione completamente diversa per caratteristiche, ma con un particolare tutt’altro che secondario: i due si conoscono già molto bene. Hanno condiviso per anni la difesa dell’Union Berlino, giocando insieme e costruendo automatismi che potrebbero tornare utili immediatamente anche nella Capitale.

Il confronto con il passato, però, resta inevitabile. Romagnoli e Gila garantivano qualità, conoscenza del campionato e soprattutto una solidità costruita nel tempo. La loro uscita obbliga la Lazio a ripartire praticamente da zero e nessuno può pensare che due nuovi interpreti possano cancellare automaticamente il peso delle partenze. Leite e Doekhi dovranno conquistarsi sul campo la stessa fiducia.

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