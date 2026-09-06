NOTIZIE
Lazio, cambia tutto in difesa: da Romagnoli-Gila a Leite-Doekhi
In poche settimane è cambiato il volto della difesa della Lazio: da Romagnoli e Gila alla coppia dell’Union Berlino, Doekhi e Leite. I nuovi centrali della Lazio sono chiamati a dare il massimo per sostituire i loro predecessori.
Leggi anche: Gattuso sfida l’Udinese: il dato sorride al tecnico della Lazio
Da Romagnoli-Gila a Leite-Doekhi: la nuova difesa della Lazio
Prima prima Mario Gila poi Alessio Romagnoli: due partenze pesanti, soprattutto in un momento così delicato della storia della Lazio. Al loro posto prende forma un nuovo asse, quello composto da Diogo Leite e Danilho Doekhi. Una soluzione completamente diversa per caratteristiche, ma con un particolare tutt’altro che secondario: i due si conoscono già molto bene. Hanno condiviso per anni la difesa dell’Union Berlino, giocando insieme e costruendo automatismi che potrebbero tornare utili immediatamente anche nella Capitale.
Il confronto con il passato, però, resta inevitabile. Romagnoli e Gila garantivano qualità, conoscenza del campionato e soprattutto una solidità costruita nel tempo. La loro uscita obbliga la Lazio a ripartire praticamente da zero e nessuno può pensare che due nuovi interpreti possano cancellare automaticamente il peso delle partenze. Leite e Doekhi dovranno conquistarsi sul campo la stessa fiducia.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Ufficiale: Alessio Romagnoli ceduto a titolo definitivo all’Al Sadd
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Diogo Leite appena atterrato a Roma, subito visite mediche per il portoghese
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Luca Pellegrini verso la Turchia? Ultimo giorno per la possibile partenza