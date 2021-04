Tempo di lettura: < 1 minuto

DIMISSIONI DAL PINO – Sono sette le società che chiedono le dimissioni di Paolo Dal Pino. Come riporta Il Sole 24 Ore, i club in questione sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona. Le società avrebbero richiesto attraverso una lettera le dimissioni del presidente della Lega Serie A per la gestione contestata sull’assegnazione dei diritti tv. Inoltre, i club avrebbero attraverso un’altra lettera denunciato il dirigente avanzando una richiesta di una denuncia con richiesta danni per cattiva gestione anche con i fondi d’investimento per la creazione della media company che sarebbe dovuta essere destinata alla Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.