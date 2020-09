Tempo di lettura: < 1 minuto

INZAGHI LAZIO – La famiglia Inzaghi ed il calcio: un binomio destinato a perdurare nel tempo. Dopo le affascinanti storie e i tanti gol segnati in Italia e in Europa da Pippo e Simone, la nuova generazione promette altrettanto bene. Il piccolo Lorenzo, figlio dell’allenatore biancoceleste e di Gaia Lucariello, è il giovane più appassionato al pallone. Ha sette anni, e ieri un post social pubblicato dalla mamma ha annunciato a tutti la notizia. Lorenzo Inzaghi è entrato a far parte della scuola calcio di Formello.

Lazio, Lorenzo Inzaghi entra nella scuola calcio biancoceleste

Classe 2013, Lorenzo è appena all’inizio del suo percorso. E’ ancora troppo giovane per rientrare nella categoria Pulcini, ma la sua foto con completino della Lazio e pollice all’insù è stata sufficiente per scatenare i commenti e i like dei tifosi, abituati già a vedere il piccolo correre sul prato verde dell’Olimpico con papà Simone al termine di ogni gara casalinga della Lazio. Ora il primo passo verso un sogno tinto di biancoceleste.

