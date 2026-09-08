INTERVISTE
Diogo Leite: “Sapevo della Lazio da marzo. Sono qui anche per Doekhi”
Diogo Leite ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Lazio e lo ha fatto ai microfoni ufficiali del club, ecco di cosa ha parlato il nuovo difensore biancoceleste:
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Le parole di Leite nella prima intervista con la Lazio
Oggi è un giorno speciale, desiderato venire alla Lazio e finalmente questo giorno è arrivato. Sono felice di indossare questa maglia, ha tanta storia e non vedo l’ora di stare insieme ai tifosi. Ho visto tante volte il campionato italiano, mi aspetto di migliorare so che è molto tattico e si può crescere. La competizione è alta, si affrontano grande squadre. Voglio crescere ancora. Da marzo sapevo dell’interesse della Lazio, il mio agente parlava con Fabiani e sapevo che sarebbe successo qualcosa. Avevo altre richieste ma sono voluto venire qui.
Diogo Leite su Doekhi
Ho parlato con Doekhi, abbiamo parlato e ha influito nella scelta di venire qui. Lo conosco da tempo, è un onore tornare a giocare insieme a lui. Lo dicevamo che un giorno avremmo potuto giocare di nuovo insieme e oggi quel giorno è arrivato. Voglio arrivare alla mia miglior condizione e aumentare il mio livello. Questo club è perfetto e il campionato è adatto alle mie caratteristiche. Voglio giocare quante più partite possibili e raggiungere gli obiettivi.
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