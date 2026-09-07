Diogo Leite e la Lazio, una storia partita 9 mesi fa: il ritardo, l’emergenza e l’arrivo

Quella tra Diogo Leite e la Lazio, trattativa chiusa nei giorni scorsi e con l’arrivo del difensore nella Capitale, è una storia partita 9 mesi fa; tra ritardi, emergenze e posticipi, ecco che il difensore portoghese è arrivato a Formello per vestire biancoceleste.

Tra la Lazio e Diogo Leite una storia lunga 9 mesi: ecco tutto il trascorso

Una storia durata quasi un anno e culminata con l’arrivo del portoghese alla Lazio. Partita 9 mesi fa, a gennaio, quando l’ex centrale dell’Union Berlino era stato individuato come sostituto di Romagnoli, partito pochi giorni fa alla volta del Qatar. Fabiani si era spinto ad annunciare una chiusura di accordo per l’estate, venendo poi smentito dall’avvocato del calciatore. L’affare non si chiuse, Leite rimase in Germania e fece andare a naturale scadenza il suo contratto.

Dopo i contatti di marzo e giugno, la cosa sembrava ormai tramontata. Destinata a non potersi riaprire più. Venerdì scorso, invece, sono ripresi i contatti e in 24 ore l’intesa è stata trovata. Certamente l’emergenza ha giocato un ruolo fondamentale nella rapidità della trattativa. L’addio di Romagnoli e l’esclusione di Patric dalla lista della Serie A, hanno lasciato un vuoto importante in difesa. Un vuoto assolutamente da riempire, e che è stato riempito. A ciò, inoltre, va aggiunto che Gigot aveva rescisso.

Per questi motivi il club aveva lasciato tre slot disponibili in lista per gli over 22, così da poter intervenire sul mercato degli svincolati. Si era parlato di Alaba, anche di un ritorno di Acerbi, ma la scelta è ricaduta sul portoghese.

Diogo Leite alla Lazio: quanto guadagnerà, statistiche e caratteristiche

Alla Lazio l’ex centrale di difesa dell’Union Berlino percepirà 2 milioni a stagione. Classe 1999, formatosi nelle giovanili del Porto, complessivamente ha totalizzato 136 presenze con il club tedesco, 23 nell’ultima Bundesliga. Aveva patito un problema alla coscia che lo aveva costretto a saltare 7 partite, dal quale però poi ha prontamente recuperato.

Abile tecnicamente, forte fisicamente, capace nel gioco aereo e nel dirigere con leadership una difesa. Deve ritrovare la giusta condizione, il giusto feeling con il campo, per poi essere schierato da mister Gattuso in coppia con Provstgaard o Doekhi. Ciò che conta, ora come ora, è che 9 mesi dopo l’emergenza in difesa è terminata. Forza ragazzo, buona fortuna.

di Claudio Troilo

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