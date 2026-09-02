Diogo Leite per il post Romagnoli? Ma un altro club di Serie A insidia

L’addio di Alessio Romagnoli obbliga la Lazio a cercare sul mercato un nuovo centrale di difesa e, nelle ultime settimane, si è fatto con insistenza il nome di Diogo Leite dell’Union Berlino. Sul calciatore portoghese c’è l’interesse anche di altri club: le ultime di calciomercato.

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La Lazio su Leite dell’Union Berlino: tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 2 SETTEMBRE – Anche il Torino sarebbe presente su Diogo Leite, difensore svincolato, nell’ultima stagione compagno di Doekhi all’Union Berlino. Petrachi avrebbe sondato la pista, essendo i granata alla ricerca di un difensore di piede mancino.

AGGIORNAMENTO 28 AGOSTO – Il possibile addio di Alessio Romagnoli, destinazione Atalanta, costringerebbe la Lazio a tornare sul mercato in cerca di un difensore. Oltre a Zebic, ci sarebbe un altro nome sui taccuini degli scout biancocelesti. Come riporta la Repubblica, potrebbe allora tornare di moda il nome di Diogo Leite, attualmente svincolato, per completare il reparto. Il suo profilo era sta preso in considerazione all’alba della sessione, ma alla fine la Lazio aveva deciso di puntare su Doekhi. Ora potrebbe tornare sui suoi passi.

AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO – Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, la Lazio aveva iniziato a muoversi per tempo sul mercato svincolati e lo testimoniano gli arrivi prima di Pedraza e poi di Doekhi. Quest’ultimo inizialmente era considerato solo un’alternativa a Diogo Leite. Per il portoghese tuttavia i contatti andati avanti per mesi si sono rivelati infruttuosi senza mai portare alla fumata bianca. Da qui la decisione di puntare su Doekhi.

AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO – Come riportato anche oggi da Il Messaggero il primo obiettivo per la difesa della Lazio resta Sergi Dominguez e se non si dovesse arrivare all’ex Barça Diogo Leite (oggi svincolato), potrebbe tornare di moda. Per il quotidiano tuttavia i contatti recenti tra le parti non sarebbero andati particolarmente bene.

AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Diogo Leite avrebbe rifiutato l’offerta del club arabo Al Diriyah terminando ogni tipo di contatto.

AGGIORNAMENTO 9 LUGLIO – Siamo probabilmente arrivati agli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per Diogo Leite. il difensore, più volte accostato alla Serie A e alla Lazio, è ormai a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita. Una scelta sicuramente particolare per un calciatore di 27 anni, nel pieno della sua carriera. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, a spuntarla è stato alla fine l’Al Diriyah, società neopromossa in prima divisione, che aveva già tentato Soule della Roma, il quale era però stato categorico nel declinare un trasferimento in un campionato che considera inferiore alla Serie A.

AGGIORNAMENTO 6 LUGLIO – Diogo Leite si è ufficialmente liberato dai suoi impegni con l’Union Berlino. Il difensore portoghese ha lasciato scadere il suo contratto e ora si sta guardando intorno. Come scrive Tutto Mercato Web, resta un nome caldo per il mercato italiano: il difensore portoghese è nel mirino di Bologna e Lazio, con la Fiorentina che sembrerebbe essersi defilato. Occorre però vedere se il calciatore vorrà venire in Italia: ha infatti ricevuto una solida offerta dall’Arabia Saudita.

AGGIORNAMENTO 28 GIUGNO – Leite è libero di firmar con chiunque voglia e sembra essere interessato a massimizzare il suo ingaggio. Secondo quanto riportato da alcuni media sauditi che si occupano di sport, il difensore centrale sarebbe a un passo dal trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Diriyah nella Saudi Pro League. Potrebbe svolgere presto le visite mediche e spingere per chiudere immediatamente l’affare, così da iniziare già nei prossimi giorni la sua nuova avventura in Arabia.

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO ORE 13:00 – La strada verso la Lazio sembra ormai sfumata ma c’è un altro club italiano interessato al difensore. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti il Bologna di Domenico Tedesco, sarebbe interessata a Diogo Leite. Il centrale è in uscita a parametro zero dall’Union Berlino, sarà svincolato e potrà firmare con qualsiasi squadra e probabilmente arrivare in Serie A ma non con la Lazio.

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO – Come riportato anche da Il Messaggero, la pista per Diogo Leite si è chiusa molto rapidamente. La Lazio potrebbe avere altri obiettivi come Diego Coppola del Brighton, e Fabio Chiarodia del Borussia Monchengladbach. Entrambi sono due opportunità di mercato, possibili a livello economico. Per il momento, però, non risultano delle trattative in corso, ma solamente inseriti sulla lista di Fabiani.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la pista che porta Diogo Leite a Roma, sponda Lazio, pare essersi completamente chiusa. I contatti fra le parti sono freddi e al momento sembra difficile che l’affare possa decollare.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – La Lazio attende una risposta da Diogo Leite, che si svincolerà il prossimo 30 giugno dall’Union Berlino. Come rivelato da Il Messaggero, il centrale portoghese sarebbe indeciso fra due proposte, quella dei capitolini e quella dell’Eintracht Francoforte.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Il probabile addio di Romagnoli direzione Al Sadd tiene in piedi la pista Diogo Leite. Come riportato da Il Messaggero, la Lazio è in attesa di una risposta a stretto giro e non molla la pista che porta al centrale ex Union Berlino. Il portoghese arriverebbe a parametro zero: giorni caldi.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Il prossimo 30 giugno Diogo Leite si libererà a parametro zero dall’Union Berlino. Del suo futuro non si è più saputo nulla ma secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, l’avvicendamento in panchina di Gattuso alla Lazio potrebbe influire sulla decisione del difensore. Il giocatore sta valutando tutte le proposte ricevute e sono attesi aggiornamenti a breve.

AGGIORNAMENTO 21 MAGGIO – Diogo Leite ha salutato i compagni dell’Union Berlino e l’allenatrice Marie-Louise Eta dopo l’ultima giornata di Bundesliga. Per il centrale portoghese si aprirà presto un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non è da escludere che si possa riaprire la pista Lazio.

AGGIORNAMENTO 11 APRILE – Come riportato dal Corriere dello Sport per Diogo Leite alla Lazio la strada è sempre più in salita. La richiesta per quanto riguarda l’ingaggio (arriverebbe a parametro zero) è alta e si parla di 2 milioni di euro. Alta così come lo sono le commissioni chieste dagli agenti. Un insieme di problematiche insomma che portano la squadra mercato biancoceleste a guardarsi intorno e a pensare a profili come quello di Lautaro Rivero del River Plate.

AGGIORNAMENTO 10 APRILE – Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, l’operazione Diogo Leite viene considerata una priorità in casa Lazio. Il centrale si libererà a giugno dall’Union Berlino, ma vista la crescita del numero dei suoi estimatori la Lazio vorrebbe chiudere velocemente una trattativa che, ricordiamo, era cominciata a gennaio.

AGGIORNAMENTO 8 APRILE – Diogo Leite, almeno secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, piacerebbe in Italia a Milan e Fiorentina, alla ricerca di profili come il suo. Attenzione, in Germania, anche al Dortmund. La concorrenza diventa sempre più fitta.

AGGIORNAMENTO 3 APRILE – Secondo quanto riportato dal sito alfredopedulla.com, la Lazio avrebbe voluto ricevere il via libera per effettuare le visite mediche a Diogo Leite. Queste ultime, di fatto, rappresentano un passaggio decisivo per chiudere l’accordo con il centrale, il cui contratto con l’Union Berlino scadrà il prossimo 30 giugno. La Lazio si aspettava la luce verde entro fine marzo che , di fatto, non è arrivata. Un accordo tra il capitolino ed il giocatore, sulla base di un contratto triennale con opzione, non sarebbe difficile da trovare, ma prima bisogna effettuare queste visite mediche. La Lazio, visti i recenti infortuni di Diogo Leite, vuole accertarsi delle condizioni fisiche del giocatore.

AGGIORNAMENTO 3 APRILE – Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Tempo, la trattativa per Diogo Leite sembra essersi definitivamente arenata. Fabiani non è riuscito a trovare l’intesta sui tempi, più che sul contratto. Ora restano altri obiettivi: dal già assicurato Pedraza, agli altri nomi di Lautaro Rivero e Arnau Martinez.

AGGIORNAMENTO 27 MARZO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, la Lazio potrebbe portare Diogo Leite a parametro zero in biancoceleste in estate. Mancino biologico, senso della posizione, fisicamente strutturato ma buonissime qualità nel gioco palla a terra. Con Romagnoli e Gila in forte dubbio, servono innesti in difesa.

AGGIORNAMENTO 24 MARZO – A un mese di distanza dagli ultimi aggiornamenti, Alfredo Pedullà torna a parlare di Diogo Leite. Ci sarebbero infatti ulteriori conferme: a detta dell’esperto di calciomercato, la trattativa per arrivare alle intese rispetto al contratto in scadenza con l’Union Berlino il prossimo giugno sarebbe concreta e avviata. I contatti per il difensore centrale portoghese, classe 1999, sono proseguiti anche negli ultimi giorni. Lo stopper è reduce da un infortunio. È possibile che nelle prossime settimane si sottoponga alle visite mediche, passaggio fondamentale per arrivare all’e intese definitive’accordo definitivo.

La Lazio ha bisogno di almeno un paio di rinforzi nel reparto arretrato. Romagnoli e Gila sono in scadenza nel 2027, e nessuno si aspetta il rinnovo.

AGGIORNAMENTO 24 FEBBRAIO – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Diogo Leite resta un mistero ancora da svelare. La Lazio aveva deciso di puntarci e solo il tempo dirà se l’affare si potrà concludere o meno. A giugno, in ogni caso, la difesa andrà rivoluzionata.

AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO – L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sull’interesse della Lazio per Diogo Leite. Il giocatore sarebbe potuto arrivare subito ma la trattativa ha ricevuto un stop per via della permanenza di Romagnoli. La Lazio aveva virato su Rugani in procinto ora di firmare con la Fiorentina. Tra Diogo Leite e la Lazio c’è un accordo (verbale, niente di scritto) per giugno, quando il giocatore sarà libero dal momento che il suo contratto è in scadenza. Tuttavia il difensore è al momento infortunato (ne avrà per un mese) e dunque servirà sincerarsi delle sue condizioni per mettere tutto nero su bianco.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO, ORE 15:20 – In merito a quanto vi abbiamo riportato, se Romagnoli dovesse rimanere in biancoceleste è chiaro che l’affare per Leite dell’Union Berlino naufragherebbe senza grandi possibilità di manovra. La Lazio, con Alessio, conta già cinque centrali tesserati e averne uno in più complicherebbe ancora di più la situazione.

AGGIORNAMENTO 31 GENNAIO – Operazione lampo in chiusura da parte del ds Fabiani, ad un passo da chiudere per Diogo Leite dell’Union Berlino. Secondo la redazione di TMW, sarebbe stato raggiunto un accordo per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 30 GENNAIO – Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, la prima alternativa a Romagnoli è Leite dell’Union Berlino. Il centrale portoghese, 27 anni, è in ballo anche per la Fiorentina. Il suo contratto con i tedeschi scade a giugno, la situazione verrà costantemente monitorata.

AGGIORNAMENTO 26 GENNAIO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Diogo Leite sarebbe in cima dei desideri del diesse viola Fabio Paratici. L’operazione potrebbe chiudersi su costi motlo ridotti, circa 2-3 milioni di euro, ma prima andrà trovato l’accordo con il difensore, in questo momento più intenzionato ad andare via a zero in estate.

Come riportato da Nicolò Schira, il centrale portoghese classe ’96 è in scadenza di contratto con l’Union Berlino e non lo rinnoverà, andando via così a parametro zero. Per questo la Lazio lo starebbe attenzionando, anche se sul calciatore ci sarebbe forte anche l’interessamento da parte del Fenerbahce.

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