Diogo Leite ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale sarà

Diogo Leite è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio e, nella consueta foto di presentazione con il Ds Fabiani, ha svelato anche quello che sarà il suo nuovo numero di maglia: ecco quale.

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Diogo Leite e il nuovo numero di maglia con la Lazio: sarà il 2

Per la sua nuova avventura in biancoceleste, il classe ’99 ha scelto il numero 2, lasciato libero da Gigot dopo che proprio di recente ha rescisso il suo contratto con il club capitolino. Prima ancora l’hanno vestito Hoedt, Ciani, Stendardo, Lichtsteiner e Paolo Negro, tra gli altri.

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