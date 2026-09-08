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Diogo Leite ha scelto il suo numero di maglia: ecco quale sarà

Published

2 ore ago

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Diogo Leite numero maglia Lazio

Diogo Leite è ufficialmente un nuovo calciatore della Lazio e, nella consueta foto di presentazione con il Ds Fabiani, ha svelato anche quello che sarà il suo nuovo numero di maglia: ecco quale.

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Diogo Leite e il nuovo numero di maglia con la Lazio: sarà il 2

Per la sua nuova avventura in biancoceleste, il classe ’99 ha scelto il numero 2, lasciato libero da Gigot dopo che proprio di recente ha rescisso il suo contratto con il club capitolino. Prima ancora l’hanno vestito Hoedt, Ciani, Stendardo, Lichtsteiner e Paolo Negro, tra gli altri.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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8 Atalanta 6 3
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10 Sassuolo 3 3
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