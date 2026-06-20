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Diritti tv 2025-2026: forte rischio contrazione per la Lazio
Il rischio contrazione per la Lazio c’è, ed è forte, per quanto riguarda i diritti tv 2025-2026. La stima è stata riportata da Calcio e Finanza ed evidenzia una riduzione di 4 milioni rispetto alla stagione 2024-2025.
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Diritti tv 2025-2026: contrazione per la Lazio rispetto alla stagione 2024-2025
Come evidenzia Calcio e Finanza, secondo le stime fatte, la Lazio incasserà 51,7 milioni di euro da diritti televisivi Serie A in relazione all’ultima stagione da poco conclusa nel mese di maggio. Se si rapporta il dato a quello dello scorso anno, però, ecco che si nota subito una contrazione, seppur lieve. Il campionato 2024-2025, infatti, fruttò alle casse del club biancoceleste ben 55,6 milioni di euro. Attualmente la Lazio manterrebbe la sesta posizione nella classifica dei diritti tv: al quinti posto la Juventus, poi Roma, Napoli, Milan e Inter. Tra i parametri: risultati sportivi, audience tv e spettatori.
Redazione Lazionews.eu
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