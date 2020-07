Tempo di lettura: < 1 minuto

DIRITTI TV SERIE A – Continua a tenere banco la questione dei diritti tv dei match di Serie A. Già lo scorso lunedì si era tenuto un incontro tra i presidenti delle squadre per discutere della proposta di Aurelio De Laurentiis di dare vita a un canale di Lega. Questo permetterebbe alle società di gestire direttamente i contenuti delle proprie partite (highlights, dirette, immagini) e di venderli poi alle diverse piattaforme. Il patron del Napoli ha incontrato i favori anche di Lotito, il quale condivide questa strada. Come riporta il Corriere dello Sport, lunedì si terrà un nuovo summit tra i presidenti per cercare di convincere tutti a percorrerla. Una soluzione non facile che necessiterebbe di finanziatori pronti ad investire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.