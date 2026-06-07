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Disdette di massa alle pay tv da parte dei tifosi della Lazio (VIDEO)
Dopo il comunicato del Tifo Organizzato, i tifosi biancocelesti si sono subito fatti sentire sulle piattaforme social, mostrando la loro partecipazione alla protesta contro Lotito, annullando i loro abbonamenti alle piattaforme pay tv.
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Le disdette dei tifosi alle pay tv in segno di protesta contro Lotito
L’obiettivo della protesta nei confronti di Lotito è proprio quella di incidere dal punto di vista economico. Le azioni successive al comunicato infatti potrebbero indebolire notevolmente le casse della Lazio. Ecco il video pubblicato da match_day_sslazio che raccoglie le numerose disdette dei tifosi laziali alle pay tv:
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