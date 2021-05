Diverbio tra Tare e Juan Jesus: il motivo

- Advertisement -

ROMA LAZIO TARE JESUS – Scintille fuori e dentro lo stadio nel giorno del derby. Infatti, durante la sfida tra Roma e Lazio, c’è stato un acceso diverbio tra il direttore sportivo biancoceleste e il difensore della Roma.

I fatti

Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore giallorosso aveva esultato in modo veemente, con gesti e sfottò, dopo l’annullamento del gol di Muriqi per fuorigioco nel primo tempo. Il comportamento eccessivo de brasiliano non è piaciuto a Tare. Il DS biancoceleste, infatti, si è diretto verso la tribuna riservata ai panchinari giallorossi per spiegarsi con Juan Jesus. Una volta chiarita la situazione, l’albanese è tornato al suo posto al fianco di Lotito.