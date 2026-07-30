Ritorno di fiamma per Dodzic, l’Almeria apre alla cessione

Il centrocampista serbo Stefan Dodzic era già stato cercato dalla Lazio lo scorso gennaio, ma l’Almeria aveva sparato una cifra esagerata. Ora il club spagnolo avrebbe aperto alla partenza del suo gioiello.

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Dodzic intriga ancora la Lazio, si riapre una pista sul calciomercato estivo dei biancocelesti.

Solo pochi mesi fa la Lazio aveva offerto 18 milioni all’Almeria per il centrocampista serbo Stefan Dodzic, proposta rifiutata dal club spagnolo. Questo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, che aggiunge come il club capitolino sia tornato a pensare al talento classe 2005.

L’Almeria avrebbe infatti aperto alla cessione del suo gioiellino per una cifra fra i 12 e i 15 milioni più bonus. Si attende una mossa concreta della Lazio, che al momento non c’è ancora stata. Anche il Bologna starebbe seguendo il giovane calciatore.

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