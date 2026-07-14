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Sarcasmo, scetticismo e polemiche: la reazione dei tifosi della Lazio all’arrivo di Doekhi

Published

43 minuti ago

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Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio e nella prossima stagione vestirà la maglia numero 5; dai tifosi biancocelesti, però, è stato accolto con scetticismo, sarcasmo e polemica. Ecco la reazione del popolo biancoceleste.

Leggi anche: Doekhi: “Che felicità essere alla Lazio, non vedo l’ora di vedere i tifosi”

La reazione dei tifosi all’arrivo di Doekhi alla Lazio

Doekhi arriva da svincolato alla Lazio ma nell’ultima stagione ha giocato con l’Union Berlino in Bundesliga, massima divisione del campionato tedesco. Prima per lui esperienze in Olanda, suo paese natale, al Vitesse, Jong Vitesse, Jong Ajax ed Excelsior. Nonostante un discreto curriculum internazionale, però, i tifosi della Lazio hanno accolto con molto scetticismo il suo arrivo nella Capitale.

“Ma chi avete preso, qualcuno lo conosce?”, o ancora “A 28 anni se era buono stava ancora all’Union Berlino?”, per poi infine pungere Fabiani “Gattuso vuole la difesa alta, giustamente prendete uno alto 2 metri e lentissimo”. Questi sono solo alcuni dei commenti arrivati, e forse i più teneri, che hanno accolto il nuovo arrivato sulle sponde del Tevere. Se il buongiorno si vede dal mattino…

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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