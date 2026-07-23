Doekhi: “La Lazio è perfetta per me, l’Italia è la scelta giusta”

Danilho Doekhi, nuovo acquisto della Lazio in questa sessione estiva di calciomercato, davanti ai cronisti presenti ha parlato in conferenza stampa di presentazione: ecco le parole del centrale di difesa.

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Le parole di Doekhi in conferenza stampa di presentazione alla Lazio

“Salve a tutti, la Lazio è un grande club. Molto bello essere qui”.

Sugli obiettivi stagionali personali.

“Il mio obiettivo è mantenere la porta inviolata e fare qualche gol per la Lazio. La proposta della Lazio era perfetta per me. Venire in Italia è la scelta giusta. In tanti mi hanno detto che ho le caratteristiche per fare bene in questo campionato”.

Sulla sua continuità fisica.

“Sono stato fortunato ad aver giocato sempre nelle ultime due stagioni. Mi preparo al meglio anche fuori dal campo. Non ho parlato con Leite della Lazio”.

Sulla visita di Bonucci a Formello.

“Ho parlato con lui di tante cose. Per noi era una leggenda. Lui stesso mi ha detto che sono adatto a questo campionato e mi ha spiegato come si gioca in Italia”.

Sulla voglia di giocare nel nostro campionato.

“Tanti giocatori olandesi sono passati qui e mi hanno ispirato. E’ un sogno per me giocare in Serie A, ma ho giocato in tante leghe importanti”.

Sul valore della rosa della Lazio.

“In inverno non saprei dirlo. In estate si è aperto il discorso e ho subito considerato la proposta. Abbiamo una buona squadra, sicuramente arriveranno altri giocatori. Voglio giocare il più possibile”.

Sulla differenza fra difesa a tre e a quattro.

“A me piace giocare in una difesa a quattro, non vedo l’ora di cominciare”.

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