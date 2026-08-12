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Punto interrogativo Doekhi: deve convincere Gattuso
Il neo-acquisto Danilho Doekhi è chiamato a comporre la linea difensiva titolare della Lazio con Provstgaard: i primi test estivi, però, ne hanno messo in mostra i difetti che lo rendono poco affine all’idea aggressiva di gioco di Gennaro Gattuso.
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Lazio, Giudizio sospeso per Doekhi: i difetti messi in mostra creano dubbi
In campo dal 1′ con Ascoli e Frosinone, mentre solo spezzoni contro Avellino e Ostiamare, Danilho Doekhi non ha pienamente convinto al centro della difesa. Mister Gattuso chiede grande aggressività al reparto arretrato, incaricato di difendere in avanti tenendo la linea alta. Una situazione che espone i limiti tecnici e fisici dell’olandese. Come sottolinea il Messaggero, nelle prime uscite stagionali Doekhi ha dimostrato grande solidità nel gioco aereo, nella costruzione del gioco e nel chiudere le linee di passaggio avversarie. Tuttavia, quando chiamato alla corsa all’indietro dimostra tutti i suoi difetti: la lentezza e la macchinosità. L’ascolese D’Uffizi e il ciociaro Fini l’hanno bruciato in accelerazione: quando ha tanto spazio alle spalle da coprire, può diventare un problema. A tal proposito Gattuso aveva dichiarato: “Il difensore lo conosciamo tutti. Doekhi non ha i picchi in velocità da 34 km/h di Gila, ma arriva comunque a 31,3. Danilho ci dà una mano su altre cose”.
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