Doekhi già in campo, tutti i record del nuovo difensore della Lazio

La Lazio ha ufficializzato il secondo rinforzo a parametro zero dopo Pedraza, si tratta di Danilho Doekhi, che ha già calcato i campi di Formello per i primi allenamenti: ecco i record del neo difensore biancoceleste.

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Doekhi guiderà la difesa della Lazio nella prossima stagione: ha caratteristiche e record importanti da tenere in considerazione.

Danilo Doekhi indosserà la maglia numero 5 nella stagione che sta per cominciare. Il difensore olandese si è svincolato dall’Union Berlino dopo 4 stagioni in Bundesliga dove ha sempre garantito un rendimento costante e di livello. Nelle ultime due annate è sceso in campo 3.060 minuti, senza mai saltare nemmeno un minuto in campionato. Sintomo di integrità fisica e di un comportamento ineccepibile, pur essendo un difensore centrale.

Un altro dato che dovrebbe fare particolarmente piacere ai tifosi della Lazio è la sua prolificità sotto porta. Nelle 137 presenze con il club tedesco, è andato a segno ben 17 volte, con 7 centri solo nell’ultima stagione. Sicuramente un’arma importante in più per Gattuso, che spera tuttavia di non aver bisogno del supporto dei difensori in zona gol.

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