Doekhi, accordo trovato. A breve le visite e la firma (VIDEO)

Anche per il reparto arretrato la Lazio è vigile sul mercato e nelle ultime ore si è fatto il nome di Danilho Doekhi dell’Union Berlino.

Leggi anche: Gattuso: “Voglio far tornare i tifosi allo stadio, sarà il nostro obiettivo”

Calciomercato, la Lazio su Doekhi dell’Union Berlino!

AGGIORNAMENTO 13 LUGLIO, ORE 19:25 – Come riportato da Fabrizio Romano, è stato trovato l’accordo fra la Lazio e Danilho Doekhi sui termini del contratto. A breve sono previste le visite di rito e la firma.

AGGIORNAMENTO 13 LUGLIO, ORE 15:45 – Danilho Doekhi è atterrato a Ciampino. Da lì, l’ex Union Berlino si dirigerà a Formello dove incontrerà la Lazio per definire l’accordo.

AGGIORNAMENTO 13 LUGLIO, ORE 12:20 – Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, è in chiusura l’accordo con il difensore centrale olandese, rimasto svincolato dopo l’esperienza all’Union Berlino. Le parti stanno definendo gli ultimi dettagli: già oggi il classe ’98 potrebbe arrivare a Roma.

AGGIORNAMENTO 13 LUGLIO – Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio accellera per Danilho Doekhi dell’Union Berlino. Può arrivare a costo zero, opzione particolarmente utile vista la necessità della Lazio di operare a saldo zero sul mercato per sostituire i pezzi mancanti in difesa. Viste le difficoltà della Lazio a prendere Dominguez, i contatti sono previsti già nei prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO – La Lazio torna su Danilho Doekhi. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrale ha concluso la sua ultima stagione all’Union Berlino ed è attualmente svincolato. Il club biancoceleste ci pensa in ragione dei vincoli di mercato a saldo zero: contatti avviati.

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio per il reparto difensivo sta guardando in Germania e in particolare in casa dell’Union Berlino. I fari, infatti, sono puntati su Danhilo Doekhi, 27enne, olandese e che andrà in scadenza di contratto proprio a giugno. Pista da monitorare soprattutto nei prossimi mesi.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.