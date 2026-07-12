CALCIOMERCATO LAZIO
Occhi in Germania, piace Doekhi: si libera a zero dall’Union Berlino
Anche per il reparto arretrato la Lazio è vigile sul mercato e nelle ultime ore si è fatto il nome di Danilho Doekhi dell’Union Berlino.
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Calciomercato, la Lazio su Doekhi dell’Union Berlino!
AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO – La Lazio torna su Danilho Doekhi. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrale ha concluso la sua ultima stagione all’Union Berlino ed è attualmente svincolato. Il club biancoceleste ci pensa in ragione dei vincoli di mercato a saldo zero: contatti avviati.
Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio per il reparto difensivo sta guardando in Germania e in particolare in casa dell’Union Berlino. I fari, infatti, sono puntati su Danhilo Doekhi, 27enne, olandese e che andrà in scadenza di contratto proprio a giugno. Pista da monitorare soprattutto nei prossimi mesi.
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