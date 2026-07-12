Occhi in Germania, piace Doekhi: si libera a zero dall’Union Berlino

Anche per il reparto arretrato la Lazio è vigile sul mercato e nelle ultime ore si è fatto il nome di Danilho Doekhi dell’Union Berlino.

Leggi anche: Gattuso: “Voglio far tornare i tifosi allo stadio, sarà il nostro obiettivo”

Calciomercato, la Lazio su Doekhi dell’Union Berlino!

AGGIORNAMENTO 12 LUGLIO – La Lazio torna su Danilho Doekhi. Come riportato da Fabrizio Romano, il centrale ha concluso la sua ultima stagione all’Union Berlino ed è attualmente svincolato. Il club biancoceleste ci pensa in ragione dei vincoli di mercato a saldo zero: contatti avviati.

Come riporta Il Messaggero nella sua edizione odierna, la Lazio per il reparto difensivo sta guardando in Germania e in particolare in casa dell’Union Berlino. I fari, infatti, sono puntati su Danhilo Doekhi, 27enne, olandese e che andrà in scadenza di contratto proprio a giugno. Pista da monitorare soprattutto nei prossimi mesi.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.