Alla fine contro il Lecce non c’è stato nessun ballottaggio, Doekhi e Leite hanno giocato insieme confermando la grande intesa mostrata già ai tempi della Bundesliga: il Muro di Berlino ha conquistato così il quinto cleen sheet stagionale.

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Doekhi e Leite, intesa ritrovata: per la Lazio è il 5° cleen sheet

Quinta partita senza subire reti per la difesa biancoceleste che si conferma dunque la difesa meno battuta della Serie A e anche dei cinque maggiori campionati europei. Appena 9 reti incassate nel campionato italiano da parte dei biancocelesti che, nella massima divisione, rimangono gli unici a non essere ancora andati in doppia cifra in termini di reti subite. Una bella soddisfazione per i due centrali ma per anche per tutta la rosa. Contro il Torino dovrebbe tuttavia rientrare Provstgaard, da capire chi tra Doekhi e Leite giocherà al suo fianco.

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