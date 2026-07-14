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Doekhi: “Che felicità essere alla Lazio, non vedo l’ora di vedere i tifosi”

Published

58 minuti ago

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Dopo l’ufficialità del suo approdo in biancoceleste, Doekhi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Lazio e ha rivolto un messaggio ai tifosi: ecco le sue parole.

Leggi anche: Doekhi alla Lazio: ecco svelato il numero di maglia (VIDEO)

Le prime parole di Doekhi da giocatore della Lazio: il messaggio ai tifosi

“”Tifosi della Lazio, sono felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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