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Doekhi: “Che felicità essere alla Lazio, non vedo l’ora di vedere i tifosi”
Dopo l’ufficialità del suo approdo in biancoceleste, Doekhi ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Lazio e ha rivolto un messaggio ai tifosi: ecco le sue parole.
Leggi anche: Doekhi alla Lazio: ecco svelato il numero di maglia (VIDEO)
Le prime parole di Doekhi da giocatore della Lazio: il messaggio ai tifosi
“”Tifosi della Lazio, sono felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi”.
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