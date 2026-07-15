Doekhi, Noslin e Taylor, un olandese per reparto

Con l’arrivo di Danilho Doekhi, la colonia olandese della Lazio si arricchisce di un nuovo elemento: ritroverà nello spogliatoio biancoceleste i connazionali Tijjani Noslin e Kenneth Taylor, un dettaglio che potrebbe agevolare il suo inserimento.

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Doekhi, Noslin e Taylor, quanti olandesi con la maglia della Lazio

L’approdo del classe 1998, ex Union Berlino, e la presenza di Taylor e Noslin, conferma una tradizione ormai consolidata: quella dei calciatori olandesi che hanno vestito la maglia della Lazio. Un legame che dura da diversi anni e che, soprattutto nell’ultimo decennio, si è fatto sempre più intenso. I giocatori dei Paesi Bassi che hanno indossato la casacca biancoceleste infatti passano da alcuni giovani come Adekanye Bobby, Djavan Anderson e Ricardo Kishna e Wesley Hoedt fino a giocatori come De Vrij e Stam.

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