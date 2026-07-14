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Doekhi alla Lazio: ecco svelato il numero di maglia (VIDEO)

Published

1 ora ago

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Doekhi numero maglia Lazio

Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio; l’ex Union Berlino è il nuovo rinforzo per la difesa, dopo la partenza di Gila verso Milano sponda Milan, e ha scelto il 5 come numero di maglia. Di seguito il video pubblicato sui canali ufficiali del club.

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Doekhi ha scelto il 5 come numero di maglia alla Lazio: ecco il video

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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