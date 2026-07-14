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Doekhi alla Lazio: ecco svelato il numero di maglia (VIDEO)
Danilho Doekhi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio; l’ex Union Berlino è il nuovo rinforzo per la difesa, dopo la partenza di Gila verso Milano sponda Milan, e ha scelto il 5 come numero di maglia. Di seguito il video pubblicato sui canali ufficiali del club.
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Doekhi ha scelto il 5 come numero di maglia alla Lazio: ecco il video
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