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COMUNICATI UFFICIALI

Doekhi e Pedraza, verso la conferenza stampa di presentazione: ecco quando

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3 ore ago

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La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che la conferenza stampa di presentazione di Doekhi e Pedraza ci sarà  giovedì 23 luglio alle ore 16:30. Di seguito la nota del club.

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Il comunicato ufficiale della Lazio sulla conferenza stampa di presentazione di Doekhi e Pedraza

“La S.S. Lazio comunica che giovedì 23 luglio, alle ore 16:30, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.

I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 16:00 di mercoledì 22 luglio, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [email protected].

Nella stessa giornata, la sessione pomeridiana sarà aperta ai media accreditati”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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