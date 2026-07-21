COMUNICATI UFFICIALI
Doekhi e Pedraza, verso la conferenza stampa di presentazione: ecco quando
La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che la conferenza stampa di presentazione di Doekhi e Pedraza ci sarà giovedì 23 luglio alle ore 16:30. Di seguito la nota del club.
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Il comunicato ufficiale della Lazio sulla conferenza stampa di presentazione di Doekhi e Pedraza
“La S.S. Lazio comunica che giovedì 23 luglio, alle ore 16:30, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Alfonso Pedraza e Danilho Doekhi.
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.
I rappresentanti degli organi di informazione, muniti di tesserino professionale, potranno accreditarsi entro le ore 16:00 di mercoledì 22 luglio, inviando una richiesta all’indirizzo e-mail [email protected].
Nella stessa giornata, la sessione pomeridiana sarà aperta ai media accreditati”.
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