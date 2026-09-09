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Doekhi carico: “Altri 3 punti in tasca, continuiamo a spingere”
Danilho Doekhi, è carico dopo la partita vinta in rimonta contro l’Udinese grazie anche al suo assist nella rete del 2-1; ecco il post sui social del centrale olandese per festeggiare i tre punti.
Leggi anche: De Cosmi: “Lazio da decimo posto ma può essere una sorpresa”
Il post di Danilho Doekhi per festeggiare la vittoria a Udine
Uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 contro l’Udinese in rimonta è proprio Danilho Doekhi. Oltre che l’assist servito a Gudmundsson per l rete finale, l’ottima prestazione in fase difensiva ha permesso alla Lazio di non subire altre reti e di portare a casa il risultato. Ecco il post dell’olandese, molto euforico dopo la vittoria:
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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