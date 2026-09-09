Connect with us

NOTIZIE

Doekhi carico: “Altri 3 punti in tasca, continuiamo a spingere”

Published

3 ore ago

on

Doekhi

Danilho Doekhi, è carico dopo la partita vinta in rimonta contro l’Udinese grazie anche al suo assist nella rete del 2-1; ecco il post sui social del centrale olandese per festeggiare i tre punti.

Leggi anche: De Cosmi: “Lazio da decimo posto ma può essere una sorpresa”

Il post di Danilho Doekhi per festeggiare la vittoria a Udine

Uno dei protagonisti della vittoria per 2-1 contro l’Udinese in rimonta è proprio Danilho Doekhi. Oltre che l’assist servito a Gudmundsson per l rete finale, l’ottima prestazione in fase difensiva ha permesso alla Lazio di non subire altre reti e di portare a casa il risultato. Ecco il post dell’olandese, molto euforico dopo la vittoria:

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI