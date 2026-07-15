Doekhi: “La Lazio è un club importante, aiuterò a far raggiungere gli obiettivi”

Il nuovo calciatore della Lazio, Danilho Doekhi, ufficializzato nella giornata di ieri, ha rilasciato le sue prime parole ai tifosi biancocelesti, attraverso il canale ufficiale della società.

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Le prime parole di Doekhi da giocatore della Lazio pubblicate sul canale ufficiale del club.

Le prime parole di Doekhi

“La Lazio è un club davvero importante quindi sono felice di essere arrivato. Spero di mettere le mie qualità al servizio della squadra, che il club possa apprezzarle e che io possa aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi”.

Doekhi su Gattuso

“Ho parlato con mister Gattuso, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Adesso dobbiamo solo lavorare”.

Doekhi su Taylor e Noslin

“Ci sono già due ragazzi olandesi qui e questo mi aiuta molto, possono facilitare la mia integrazione nel gruppo”.

Doekhi sulla Lazio

“La Lazio è un grande club, quindi naturalmente lo conoscevo già. Seguo molte partite del campionato italiano e ho visto giocare la Lazio diverse volte”.

Doekhi sul suo stile di gioco

“Sono un difensore che cerca di leggere il gioco, a cui piace difendere, affrontare gli attaccanti e impedire loro di segnare, aiutando la squadra a mantenere la porta inviolata, ma mi piace anche essere pericoloso in fase offensiva e segnare di testa. Credo di avere diverse caratteristiche, cerco di essere sempre professionale, mangiare bene, dormire bene e riposare. Poi serve anche un po’ di fortuna per evitare gli infortuni più seri”.

Doekhi sul campionato italiano

“Mio zio, Wiston Bogarde ha giocato anche in Italia, parlo spesso con lui anche di questo trasferimento. Mi ha detto che la Lazio è un grande club e l’Italia un bel paese dove vivere e un campionato molto competitivo”.

Doekhi sul suo idolo in difesa

“Il mio idolo è sempre stato Raphael Varane, ha smesso di giocare ma mi è sempre piaciuto tantissimo. Anche perché abbiamo uno stile di gioco simile, per me è un punto di riferimento”.

La scelta del numero di maglia

“Ho scelto il numero 5 perché lo avevo anche all’Union Berlino, era libero quindi ho pensato fosse la scelta più semplice”.

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