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Doekhi, come si pronuncia il suo cognome? La risposta (VIDEO)
Nel corso della prima intervista ai microfoni della società, il nuovo acquisto della Lazio, Danilho Doekhi, ha fatto chiarezza sulla pronuncia del suo cognome. Ecco, dunque, la corretta dizione, per evitare di farsi trovare impreparati.
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Doekhi svela la corretta pronuncia del suo cognome
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