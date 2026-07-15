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Doekhi, come si pronuncia il suo cognome? La risposta (VIDEO)

Published

1 ora ago

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Doekhi pronuncia cognome

Nel corso della prima intervista ai microfoni della società, il nuovo acquisto della Lazio, Danilho Doekhi, ha fatto chiarezza sulla pronuncia del suo cognome. Ecco, dunque, la corretta dizione, per evitare di farsi trovare impreparati.

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Doekhi svela la corretta pronuncia del suo cognome

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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