Connect with us

NOTIZIE

Doekhi saluta l’Union Berlino e ringrazia di tutto

Published

2 ore ago

on

Danilho Doekhi

Danilho Doekhi lascia l’Union Berlino e ne saluta i tifosi: con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il nuovo difensore della Lazio ha ringraziato tutti i tifosi del club tedesco per gli anni in cui ha giocato in Germania.

Leggi anche: “Rambaudi: “Della conferenza di Lotito non ce ne importa nulla

Doekhi saluta i tifosi dell’Union Berlino, ormai sua ex-squadra

“Cari tifosi dell’Union. A tutti voi del club, ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi: grazie. La vostra passione, la vostra lealtà e il vostro supporto incondizionato hanno reso speciale ogni partita”.


“Fin dal mio primo giorno, mi avete accolto a braccia aperte e per questo vi sarò sempre grato.
Anche se ora sto iniziando un nuovo capitolo altrove, il mio affetto per questo club e i suoi tifosi non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver indossato questa maglia e di aver fatto parte della famiglia dell’Union”.

“Grazie di tutto.
Auguro al club e a tutti voi ogni successo per il futuro.
Eisern Union”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

PIÙ LETTI