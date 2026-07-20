Doekhi saluta l’Union Berlino e ringrazia di tutto

Danilho Doekhi lascia l’Union Berlino e ne saluta i tifosi: con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il nuovo difensore della Lazio ha ringraziato tutti i tifosi del club tedesco per gli anni in cui ha giocato in Germania.

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Doekhi saluta i tifosi dell’Union Berlino, ormai sua ex-squadra

“Cari tifosi dell’Union. A tutti voi del club, ai miei compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e soprattutto ai tifosi: grazie. La vostra passione, la vostra lealtà e il vostro supporto incondizionato hanno reso speciale ogni partita”.



“Fin dal mio primo giorno, mi avete accolto a braccia aperte e per questo vi sarò sempre grato.

Anche se ora sto iniziando un nuovo capitolo altrove, il mio affetto per questo club e i suoi tifosi non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver indossato questa maglia e di aver fatto parte della famiglia dell’Union”.

“Grazie di tutto.

Auguro al club e a tutti voi ogni successo per il futuro.

Eisern Union”.

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