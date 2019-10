NEWS DELLA GIORNATA – La vittoria portata a casa contro la Fiorentina ha risollevato l’umore in casa Lazio. Al Franchi i biancocelesti hanno giocato un bel calcio fatto di intensità e qualità. La gestione di palla dei centrocampisti è stata la chiave di volta della partita e, oltre al solito Luis Alberto, anche Lucas Leiva sembra essere tornare ai suoi livelli. Il brasiliano però, nel finale, ha rimediato una botta che ancora non si è riassorbita quindi domani nel match contro il Torino non dovrebbe partire nell’11 titolare. Al suo posto uno tra Parolo e Cataldi. Inzaghi oggi ha parlato in conferenza stampa della situazione biancoceleste. Tanti i temi trattati, tra cui spicca il rientro in campo di Lukaku e la difficoltà della partita contro il toro.

Lazio

La buona notizia è che Jordan Lukaku sembra aver superato i suoi problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo verde per quasi un anno. Nella gara contro la Fiorentina, il suo ingresso in campo è stato determinante per il successo della Lazio che sul finale ha trovato il gol di Immobile proprio grazie a un cross preciso del terzino belga. Il centravanti di Torre Annunziata intanto continua a macinare record su record. Con il gol alla Viola di domenica sera, il bomber ha superato Giorgio Chinaglia nella classifica dei cannonieri della Lazio ed è a un passo da eguagliare e superare anche un’altra leggenda biancoceleste: Bruno Giordano. Attualmente Immobile guida la graduatoria dei bomber della Serie A con 10 gol in 9 partite disputate. Nessuno meglio di lui.

Situazione in casa granata

Clima incandescente nell’ambiente Torino. Dopo i risultati negativi delle ultime giornate, i tifosi hanno alzato la voce contro società e tecnico diramando un comunicato al vetriolo nel quale chiedono l’esonero di Mazzarri. L’allenatore toscano, dal canto suo, ha preferito optare per il silenzio stampa per non gettare altra benzina sul fuoco di un contesto già esplosivo di suo.

Extra Lazio

Tare sta già pensando al mercato per rinforzare la rosa della Lazio. Dal Messico arriva l’indiscrezione di un’interesse biancoceleste nei confronti del calciatore argentino Guido Rodriguez attualmente in forza all’América. Nel frattempo molti ex addetti ai lavori si complimentano con la squadra per la vittoria di Firenze che potrebbe rappresentare una svolta per la rincorsa alla Champions League.