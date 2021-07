Domani la Lazio vola ad Auronzo: ecco la capienza dello stadio

- Advertisement -

LAZIO AURONZO RITIRO – È tutto pronto in casa Lazio per la partenza verso Auronzo di Cadore. La squadra di Maurizio Sarri domani dopo la partenza in mattinata si ritroverà ad affrontare il primo allenamento alle 17:30 allo stadio Zandegiacomo.

La capienza dello stadio

Come riporta Il Corriere dello Sport saranno 425 le persone ammesse in modo gratuito nell’impianto sportivo per assistere agli allenamenti. Lo stesso discorso varrà anche per le amichevoli per le quali, però, andrà acquistato un biglietto.