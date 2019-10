NEWS DI GIORNATA- Ultimo giorno di riposo per la Lazio che da domani riprenderà ad allenarsi. Serve una svolta per la Champions a cominciare dalla gara con l‘Atalanta che sarà priva di Zapata. Inzaghi può vantare un’infermeria vuota. Il punto sul mercato e intanto l’UEFA anticipa la sentenza sui saluti fascisti. Ecco tutto quello che è accaduto oggi in casa biancoceleste.

Tra campo, mercato e sentenza UEFA

Da domani la ripresa degli allenamenti in vista del tour de force che aspetta la squadra al termine di questa sosta per le Nazionali che ha visto impegnati molti dei ragazzi di mister Inzaghi (qui i risultati dei biancocelesti in Nazionale). Servono punti per la Champions e la Lazio può contare su un’infermeria di fatto vuota. Recuperato anche Berisha che vuole farsi trovare pronto ed aiutare la squadra a conquistare il quarto posto. Sabato ci sarà la gara con l’Atalanta priva di Zapata costretto a tre settimane di stop. Sul fronte mercato Pavlovic pensa alla Lazio ed Anderson a gennaio può già tornare alla Salernitana. Il punto sullo scarso rendimento dei colpi di mercato messi a segno la scorsa estate. Intanto la UEFA anticipa la sentenza sui saluti fascisti, entro 48 ore il verdetto.

Social, interviste e approfondimenti

Tempo di ricordi sul profilo Instagram della Lazio tra Finale di Coppa Italia e rimonta all’Allianz Stadium. Zoff e Pippo Inzaghi commentano il momento che stanno vivendo i biancocelesti. De Cosmi spera che contro l’Atalanta si rilanci Correa mentre Ribery esprime un parere positivo sulla serie A e fa apprezzamenti per la Lazio. Nesta esprime il sogno di allenare un giorno gli aquilotti.

Extra Lazio

I politici francesi chiedono l’annullamento del match Francia-Turchia, il vicepresidente della UEFA Uva: “Quando ero Dg della Lazio si giocò contro il Galatasaray nonostante il crollo delle torri gemelle”. L’assessore Frongia si esprime sul progetto della cittadella biancoceleste. Tre ex laziali si sfidano a Padel.