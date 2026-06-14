Sergi Dominguez, il prezzo spaventa la Lazio

Tra contratti in scadenza e possibili addii, la Lazio deve necessariamente iniziare a programmare il prossimo calciomercato: per la difesa spunta il nome di Sergi Domínguez della Dinamo Zagabria. Tutti gli aggiornamenti:

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Calciomercato Lazio, spunta il nome di Sergi Domínguez della Dinamo Zagabria

AGGIORNAMENTO 14 GIUGNO – 10 milioni di euro, questa la cifra che serve per Sergi Dominguez, riporta il Corriere dello Sport. Uno scoglio al momento difficile da sormontare per la Lazio, alle prese con il vincolo del mercato a saldo zero. Servirà quantomeno un’uscita della stessa cifra per poter pensare di sferrare il colpo.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Si sta scaldando, e non poco, la trattativa per il difensore. Secondo Alfredo Pedullà, mentre la Lazio continua a interlocuire con l’agente del classe 2005, anche gli Spurs avrebbero contattato l’entourage dello spagnolo. La squadra di De Zerbi vuole rinforzi dopo essersi salvata per un soffio e vorrebbe partire dal miglioramento della propria linea difensiva. L’offerta avanzata alla Dinamo Zagabria, sarebbe già più elevata, in partenza, rispetto a quella messa sul tavolo dai biancocelesti.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Prima La Repubblica poi La Gazzetta dello Sport hanno dato per chiuso il colpo Sergi Dominguez alla Lazio. In realtà, secondo quanto affermato oggi dal Corriere dello Sport, da Formello non danno l’affare per fatto. Si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO – Come confermato dal Corriere dello Sport, la Lazio tiene sempre sotto una grande lente Sergi Dominguez, difensore della Dinamo Zagabria. E’ tra gli osservati speciali del Ds Fabiani e, come evidenziato nella giornata di ieri da La Gazzetta dello Sport, pare sia già stato acquistato per una cifra che si avvicina ai 3 milioni di euro. Difensore possente, di 191 cm, di piede destro e anche lui perfettamente compatibile con la filosofia “verde” portata avanti dal club.

AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio avrebbe acquistato Sergi Dominguez per una cifra intorno ai tre milioni di euro. L’annuncio dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio

Dominguez è un centrale difensivo moderno, alto 191 cm e dotato di una massiccia struttura fisica. È destro e ha sviluppato anche una buona abilità in fase di costruzione, a La Masia, oltre a importanti doti di leadership. È stato capitano nelle formazioni giovanili blaugrana.

Trasfermarkt.it lo valuta intorno ai 9 milioni di euro, ma i biancocelesti hanno chiuso per circa un terzo. La cifra esatta sarà verosimilmente comunicata a luglio, quando si aprirà ufficialmente il mercato. Quello di Dominguez appare un colpo importante, specie per il futuro: è un ulteriore tassello per dare luce a una retroguardia giovane e costruire valore nel corso degli anni.

AGGIORNAMENTO 25 MAGGIO – A prescindere dalla permanenza o meno di Gila, sembra che la difesa della Lazio avrà uno spagnolo in più. Secondo quanto affermato da La Repubblica questa mattina, Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria sarà il secondo rinforzo dopo Pedraza con quest’ultimo che arriverà a parametro zero tra circa un mese. Dominguez è cresciuto calcisticamente nel Barcellona anche se la maggior parte delle presenze le ha accumulate nella squadra B dei catalani mentre dal suo arrivo in Croazia ha totalizzato 29 presenze e 2 reti.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, potrebbe essere Sergi Dominguez il rinforzo in difesa per il prossimo calciomercato estivo della Lazio. Attualmente alla Dinamo Zagabria, in Croazia, il valore del cartellino si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro. Con Gila e Romagnoli in dubbio per il futuro, il difensore spagnolo potrebbe rappresentare un’alternativa.

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO – Come scritto dal quotidiano La Repubblica, il difensore spagnolo Sergi Dominguez – attualmente alla Dinamo Zagabria – sarebbe nei radar della Lazio per il dopo Gila. Il valore del calciatore si aggirerebbe attorno ai 3/5 di euro, cifra tutto sommato abbordabile per le casse del club capitolino.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE – Il Corriere dello Sport questa mattina torna a fare il nome di Sergi Dominguez per la difesa della Lazio. Il difensore è cresciuto nella cantera del Barcellona e oggi milita tra le fila della Dinamo Zagabria che per cederlo chiede circa 10 milioni di euro, praticamente il triplo di quanto è stato pagato. Alto 191 centimetri e di piede destro, in Italia lo spagnolo sarebbe seguito anche dal Napoli. In questa stagione in 38 gare ha segnato due reti e fornito 3 assist ai compagni.

Come riportato oggi da La Repubblica, il centrale spagnolo classe 2005 è finito nel mirino della Lazio. Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, la valutazione di Domínguez da parte della Dinamo Zagabria si aggirerebbe attorno agli 8-10 milioni di euro.

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