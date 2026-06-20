Donadoni ricorda Protti: “Mi ha dato molto, trasmetteva voglia e passione”

Roberto Donadoni ha ricordato Igor Protti, scomparso ieri all’età di 58 anni, nell’intervista rilasciata a La Stampa; ecco le parole dell’allenatore in ricordo dell’ex calciatore, allenato ai tempi di Livorno.

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Le parole di Donadoni nell’intervista sulla scomparsa di Igor Protti

“Conoscerlo di persona è stata una grande opportunità. Ha dato molto, non solo dal punto di vista professionale. Trasmetteva voglia, passione e attaccamento ai compagni. Sono vicino alla famiglia e spero davvero che, come ha scritto Igor, sia un arrivederci e non un addio. Aveva un carattere forte, ma sempre rispettoso e garbato”.

Un aneddoto su Protti

“Prima delle partite non faceva mai il riscaldamento sul terreno di gioco con i compagni. Preferiva restare nello spogliatoio per concedersi un breve sonnellino: si ritirava da solo in uno stanzino e dormiva per una quindicina di minuti. Era il suo modo di rilassarsi e ritrovare la concentrazione. Poi entrava in campo carico come sempre”.

Sull’importanza delle motivazioni

“Se vieni stimolato, vuoi dare prova di quello che sei. Aveva grandi motivazioni. Ha rappresentato una bella fetta di calcio perché è stato capocannoniere in tutte le categorie, dalla Serie A alla C. E ha giocato anche in grandi piazze, con Lazio e Napoli”.

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