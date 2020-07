Tempo di lettura: 2 minuti

NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio, dopo 13 anni, ritorna in Champions League. La vittoria contro il Cagliari ha regalato alla squadra di Inzaghi i 3 punti necessari per essere matematicamente classificata tra le prime 4. Vediamo, però, nel dettaglio tutte le notizie di oggi.

Il mondo Lazio

La Lazio rimonta il Cagliari e si qualifica in Champions League. La squadra è apparsa in crescita e soprattutto Ciro Immobile sembra esser tornato in forma, pronto a conquistare la vetta della classifica marcatori. Luis Alberto, ancora una volta, ha messo in luce il grande feeling con l’attaccante partenopeo, servendogli l’ennesimo assist stagionale. Per l’obiettivo raggiunto, sui social sono continuati i festeggiamenti della squadra e non solo. Infatti, anche Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi ha festeggiato il traguardo raggiunto. Intanto, la squadra si è ritrovata a Formello per cominciare a preparare la partita contro il Verona. Sul fronte mercato Milinkovic smentisce le voci e festeggia sui social, mentre si fa concreto l’interesse per Mayoral. In uscita, invece, Minala vola in Cina. Oggi a Castel Giubileo si è svolto un evento che ha visto protagonisti i paracadutisti della Lazio, che si sono lanciati per festeggiare i 120 anni della società. Per l’iniziativa sono stati diversi gli ospiti, tra cui Belelli e Toni Malco.

Le altre notizie di oggi

Nelle ultime 24 ore sono stati solamente 5 i morti con Covid-19. Nel frattempo la Serie A lunedì farà un nuovo summit per discutere dei diritti tv. Riccardo Cucchi ha detto la sua sulla stagione dei biancocelesti. Stasera inizierà con Milan-Atalanta la 36^ giornata di Serie A, che in casa Lazio vedrà l’assenza di Lazzari per squalifica. Delio Rossi spinge ancora la sua ex squadra verso il terzo posto, mentre Sconcerti ha messo in luce il cammino altalenante di tutte le squadre. Eriksson, invece, ha analizzato il campionato ed esaltato Immobile. La UEFA, intanto, omaggia il bomber biancoceleste. Ancora critica la situazione di Zanardi, che è in condizioni instabili. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato della possibilità di rivedere i tifosi allo stadio a settembre. Nel frattempo Inghilterra, Germania e Francia ufficializzano le date per la prossima stagione. Proprio tra le squadra francesi c’è l’interesse del Lille per l’ex fiamma biancoceleste Ylmaz.

