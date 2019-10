NEWS DELLA GIORNATA LAZIO- Lunedì 28 ottobre, Lazio subito a lavoro per preparare il match nel turno infrasettimanale con il Torino. Polemiche di Commisso e Montella post Fiorentina-Lazio, intanto Immobile vola in vetta alla classifica marcatori. 40 anni fa la tragica scomparsa di Vincenzo Paparelli. Ecco quanto accaduto oggi in casa biancoceleste.

Post Fiorentina

Le parole di Correa al termine della gara con i viola. Montella polemico con l’arbitro, Commisso definisce il VAR scandaloso. Le pagelle dei quotidiani promuovono i Immobile, Luis Alberto e Leiva, errori gravi per Radu e Caicedo. Immobile raggiunge Chinaglia, continua la scalata tra i bomber biancocelesti e vola in vetta alla classifica marcatori, Luis Alberto in cima a quella degli assist. Tutti i numeri del match. Inzaghi soddisfatto per aver chiuso la gara ma il rigore lo doveva calciare Immobile. Intanto sui social la gioia dei calciatori per questa vittoria e Lukaku contento per essere tornato a giocare. Ribery si scusa con i tifosi e il guardalinee ma c’è la sentenza del giudice sportivo, turno di squalifica anche per Vavro.

Verso il Torino

La squadra in campo a Formello oggi alle 15 per preparare la gara di mercoledì sera con il Torino. Leiva a riposo in via precauzionale. Sul versante granata Mazzarri recupera Berenguer.

Extra Lazio

Il ricordo di Vincenzo Paparelli a 40 anni dalla morte, la Curva Nord ha voluto rendere omaggio con uno striscione ieri sera a Ponte Milvio. Le parole del figlio Gabriele. Non soltanto la memoria di Paparelli, il figlio di Maestrelli ricorda la morte di Re Cecconi. Tra le rivali europee della Lazio vincono Celtic e Rennes, il Cluj in campo questa sera. Intanto c’è il via alla vendita dei biglietti per la gara con il Milan.