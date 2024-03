Dott. Rodia: "La situazione infortuni si sta lentamente regolarizzando"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RODIO LAZIO JUVENTUS SERIE A POST PARTITA - Termina sul punteggio di 1-0 il match Lazio-Juventus. Ai microfoni ufficiali biancocelesti ha parlato il dottor Rodia. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lazio - Juventus, le parole di Rodia nel post partita

Su Rovella e Provedel

"Rovella continua il suo percorso riabilitativo: siamo soddisfatti ed è prossimo al rientro in gruppo. Provedel procede nel migliore dei modi, farà dei controlli a inizio settimana ma siamo ottimisti sul suo recupero".

Su Lazzari e Patric

"Lazzari ha subito un fastidio al polpaccio durante l'ultimo allenamento. L'abbiamo fermato precauzionalmente e ripeteremo gli accertamenti per capire il recupero. Su Patric siamo contenti per il suo recupero e il suo rientro in campo. C'è questa vittoria da festeggiare ma noi rimaniamo con i piedi per terra".