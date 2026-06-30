INTERVISTE
Dovbyk e la frecciatina alla Lazio: “La Roma riempie lo stadio ad ogni partita, la Lazio no”
L’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, durante un’intervista ai microfoni del podcast ucraino Rosso Diretto, parlando della sua esperienza in giallorosso, non ha perso occasione, per lanciare una frecciatina alla Lazio. Ecco le sue parole:
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L’intervista di Dovbyk e la frecciatina alla Lazio
“La Roma riempie sempre lo stadio, ci sono 70mila tifosi ogni partita, non importa l’avversario. La Lazio no, invece. I tifosi della Roma sono fantastici, a volte sei il re, altre crolli. Se fai gol e la squadra vince per loro sei il migliore d’Europa e quindi sì, se segno, soprattutto all’Olimpico, sono felice”.
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