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LAZIO PRIMAVERA

Primavera, prossimo impegno dei biancocelesti a Bologna: dove seguire il match

Published

18 minuti ago

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A caccia del quarto successo stagionale, la Lazio Primavera di mister Punzi il prossimo 10 ottobre alle ore 15:00 sfiderà i pari età del Bologna: ecco dove poter seguire la gara.

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La Lazio Primavera tornerà in campo dopo la sosta contro il Bologna.

Dopo il pareggio casalingo contro la Juventus, la Lazio di mister Punzi sfiderà il Bologna, a caccia della quarta vittoria stagionale. Fischio di inizio fissato per sabato 10 ottobre alle ore 15:00, con l’obiettivo di restare nelle parti alti della classifica.

Sarà possibile seguire la Primavera biancoceleste in diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre e sui canali ufficiali del club capitolino.

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5 Milan 11 5
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13 Udinese 4 5
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